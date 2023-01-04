Aydın'daki iş cinayetine ilişkin dört tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir fabrika inşaatında vinç bomunun kopması sonucu bir işçinin öldüğü, bir işçinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan yedi şüpheliden dördü tutuklandı.

Söke Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan zanlılardan Y.E.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden L.G. de savcılıktaki ifadesi sonrası salıverildi.

AA’da yer alan habere göre şüphelilerden şantiye şefi S.K, firma sahibi M.B, vinç firmasının sahibi M.Ş ile vinç operatörü M.Ç. çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı. Şüpheli Ö.F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Söke Organize Sanayi Bölgesinde, dün, bir fabrikanın inşaatı sırasında iş malzemesi taşıyan vincin kopan bomu çatıya doğru devrilmiş, bu sırada çatıda çalışan iki işçi, bomun devrilmesiyle çöken çatıdan düşmüştü.

Kazada işçilerden Erol Erben olay yerinde ölmüş, yaralanan Erol Aras ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Jandarma olaya ilişkin 7 kişiyi gözaltına almıştı.