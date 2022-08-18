Aydın'da kadın cinayeti: Eşi tarafından vurularak öldürüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde 17 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30), eşi Filiz Girgin'le (22) eşinin sosyal medya paylaşımlarını gerekçe gösterip tartışmaya başladı.
L.G. evde bulunan av tüfeğiyle Filiz Girgin'i genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Hastanede tedavi altına alınan Filiz Girgin hayatını kaybederken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)