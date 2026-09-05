Aydın Doğan'a ait şirketin SİT alanındaki otel projesine ‘kaçak yapı' soruşturması

Muğla Bodrum'da SİT alanında yer alan bir otelin, "güçlendirme ve tadilat" ruhsatı adı altında izinsiz yıkılıp yeniden inşa edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre 2025 yılına kadar "DoubleTree By Hilton" adıyla hizmet veren otel, Aydın Doğan'ın "Marlin Otelcilik" isimli şirketine devredildi.

Doğan Holding'e bağlı olan Marlin Otelcilik, SİT alanında kalan otelde tadilat yapabilmek için Bodrum Belediyesi'ne başvurdu.

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Belediye, altında eski tarihi kalıntıları olan yere, 30 Ekim 2025 tarihinde tadilat ruhsatı verdi.

Marlin Otelcilik, belediyeye başvurmadan önce brandayla kapattığı otel arazisinde 2025 yılının Mart ayında yıkıma başladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.

Şirket cephesi iddiaları reddetti.

Çalışmaların bölgedeki deprem ve yangın risklerine karşı alınan yasal bir güçlendirme faaliyeti olduğu savunuldu. Tüm ruhsatların ilgili kamu kurumlarından usulüne uygun şekilde alındığı belirtildi.

Kaçak yapılaşma iddialarının eksik ve yanıltıcı olduğu, projenin kültürel ve çevresel dokuya zarar vermeden sürdürüldüğü ifade edildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Tüm bu yaşananların ardından savcılık, Bodrum Belediye görevlileri için ön inceleme talep etti. Bodrum Ticaret Sicil Müdürlüğü, Doğan Holding bünyesindeki şirket kayıtlarını savcılığa teslim etti.

Habere göre CHP’li Hüseyin Sağ’ın CİMER şikayeti üzerine süreç başladı. Yapılan şikayetin ardından Aydın Doğan'ın SİT alanında kaçak oteline inşaat yasağı geldi. Sağ, hem Aydın Doğan hem de kamu görevlileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulundu.

Belediye görevlileri için ön inceleme istendi

Savcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosu’nun şikayeti işleme koymasının ardından, Bodrum Kaymakamlığı'ndan belediye görevlileri hakkında ön inceleme talep edildi.

İddiaların odağındaki Bodrum Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Serkan Balkan, savcılığa gönderdiği yazıda sürecin yasal dayanaklarını şu şekilde açıkladı:

Proje, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde 'güçlendirme esaslı mimari tadilat' olarak onaylandı. Zemine müdahale gerektiren tüm işlemler Müze Müdürlüğü denetiminde yürütülüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, teknik raporlar ve fotoğraflar Kurul'a sunulmadan otele kullanım izni verilmeyecek.

Şirketin sicil kayıtları savcılığa gönderildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerin dışında Doğan Holding bünyesindeki Marlin Otelcilik şirket yöneticileriyle ilgili ''İmar kirliliği'' soruşturması başlattı.

Bodrum Ticaret Sicil Müdürlüğü, Marlin Otelcilik ve Turizm şirketinin kayıtlarını Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi.

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