Aydın Doğan pijama iddiasına canlı yayında yanıt verdi

Akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay, Aydın Doğan'ın dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ı pijamayla karşıladığını söylemişti.

Habertürk TV'nin dün akşamki canlı yayınına katılan Aydın Doğan, iddiaya yanıt verdi:

"Tacettin Bey diye Akşam gazetesi yazarı, benim pijama ile Başbakan'ı karşıladığım iddiasını bulundu. Bu fevkalede yanlış ve terbiyesiz bir laftır. Bunu Türkiye'de söyleyen adam basını terk etti gitti, Türkiye'yi de bıraktı. Uzanlar'ın yayın organı bunu yayınladı. Benim resmimi çıkaracaklarını söylüyorlar. eğer böyle bir resim varsa ben de göreyim. Belimde kemer vardı. Pijamaya kemer mi takılır? Bu ahlak dışı bir yayındır. O zaman da intikam almak için bunu yazdılar. Bir gazetecinin böyle söylemesi ayıp geldi. O gazeteciyi de tanımıyorum.".

Taceddin Kutay'ın "Misal olarak şort dedim, kusura bakmayın. Sizin eşofmanlı fotoğrafınız var" söylemine ise Doğan, "Benim eşofmanlı görüntüm yok. Kemer var. Mesut Bey geldi, oturuyorduk. O haliyle yolculadık. Altımda kot pantolonum üstümde tişörtüm vardı. Ben bir ameliyattan gelmiştim, hastaydım. Mesut Bey geçerken geçmiş olsun için uğradı" yanıtını verdi.

“40 yıl gazete sahipliği yaptım, 40 dakikasının 40 saniyesinin hesabını vermeye amadeyim” diyen Doğan, “Ben yaptığım bu gazetecilikle iftihar ediyorum” şeklinde konuştu.