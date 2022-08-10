Aydın Büyükşehir Belediyesi civciv dağıtımına başladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yumurta fiyatlarındaki artışa karşı civciv dağıtımına başladıklarını açıkladı.

Projeyle civciv dağıtımına başlanırken Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş, “Tarım kenti olan Aydın’da koyun, fide ve şimdi de civciv dağıtımımızla, zor ekonomik şartların yaşandığı bugünlerde vatandaşlarımızı üretime yöneltmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bugüne kadar üreticimize hep destek oldu, bundan sonra da yeni projelerle desteğimiz katlanarak devam edecek” ifadelerini kullandı. (İHA)