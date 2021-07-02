Aydemir Güler bu akşam Halk TV'ye konuk olacak

TKP Merkez Konsey üyesi Aydemir Güler bu akşam 22.20'de Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Perdenin Önü Arkası programına konuk olacak.

Programın diğer konukları hukukçu Ersan Şen, akademisyen İbrahim Uslu, eski LDP Genel Başkanı Cem Toker ve gazeteciler İpek Özbey, Haan Çelenk, Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz olacak.