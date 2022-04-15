Aydemir Güler: Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki kabusun mimarıdır

Enver Aysever'in sunduğu Ayrıntılar programının bu haftaki konuklarından birisi TKP PMK üyesi Aydemir Güler oldu.

Güler 6'lı muhalefet masasında yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'deki felaketin sorumlularının başında geldiğini, yine muhalefetin parçalarından biri olan Deva Partisi'nin genel başkanı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Ali Babacan'ın da ülke tarihinin en büyük özelleştirme furyasının başındaki isim olduğunu söyledi.

Solun bu masanın bir parçası olamayacağını dile getiren Güler laiklik, NATO ve sermaye karşıtlığında ilkeli bir siyaset yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Güler'in açıklamaları şu şekilde: