Ayda 2 bin 233 lira ile geçinmeye çalışıyorlar

Asgari ücretin altında maaşla çalışan tarım danışmanları, ayda 2 bin 233 TL ile geçinmeye çalışıyor. Özlük haklarının iyileştirilmesini isteyen tarım danışmanı Emre Yıldırım, “Ne memuruz ne işçisiyiz. Son birkaç yıldır maaşlarımız asgari ücretin altında” dedi. Sevilay Bostancı ise, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kadrolu olarak çalışmak istediklerini söyledi.

Ziraat odaları ve üretici örgütlerine çalışan her bir tarım danışmanı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 52 bin TL yıllık ücret alıyor. 2023’te bu miktar 72 bin TL’ye çıkarılacak ve mayıs ayında ücretler ödenecek.

Yıllık geliri 52 bin TL olan bir tarım danışmanı ayda 4 bin 330 TL brüt ücret alıyor. 2 bin 100 TL sigorta primi ödeyen tarım danışmanlarının aylık eline kalan para ise 2 bin 233 TL. Tarım danışmanları bu para ile bir ay boyunca geçinmeye çalışıyor. Yeni yayınlanan tebliğe göre, gelecek yıl için yıllık gelir 72 bin TL'ye çıkartıldı, bu miktarla bile bir tarım danışmanının brüt geliri 6 bin TL olabilecek.

Tarım danışmanları, bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal işletme sahiplerine, çiftçilere ve köylere giderek eğitim veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılarak görevlendirilen tarım danışmanları, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS), hayvan kayıt sistemine, örtü altı kayıt sistemine, su ürünleri kayıt sistemine, arıcılık kayıt sistemine, koyun-keçi kayıt sistemine veya Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne (OTBİS) kayıtlı üreticilere danışmanlık hizmeti verebiliyor.

2009 yılından beri bakanlık bünyesinde çalışan tarım danışmanlarının sayısı 6 bin civarında. Yılda iki defa olmak üzere belirlenen destek miktarını alan tarım danışmanları, ziraat teknikerleri ve ziraat mühendisleri ve veterinerlerden oluşuyor.

“657’nin hiçbir özlük hakkına sahip değiliz'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde kadrolu olarak çalışmak istediklerini söyleyen tarım danışmanları, yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Sevilay Bostancı, şunları söyledi:

“Bizler devlet desteğiyle bulunduğumuz kurumlarda çalışmaktayız. Çiftçilerimiz rutin olarak ziyaret etmekte gübrelemesinde, ilaçlamasında, budamasında hizmet sunmaktayız. Çiftçiler bizlere istedikleri her saatte ulaşabiliyorlar. Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında bizleri araziye çağırabiliyorlar. Aldığımız ücret maalesef asgari ücretin altında kalmakta. Bizler her ne kadar 657 (Devlet Memurları Kanunu) gibi görünsek de 657’nin hiçbir özlük hakkına sahip değiliz. Ek iş yapamıyoruz. Destek bizi asgari ücretin altında çalışmak zorunda bırakıyor. ‘Her yıl tebliğimiz yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı? Acaba ücretimiz ne kadar olacak? Acaba bu yıl başında işsiz kalacak mıyız?’ kaygısı yaşıyoruz. Bizler bakanlığımızın bünyesinde çalışmak istiyoruz. Bakanlığımızın sesimizi duymasını, bizleri bu durumdan kurtarmasını istiyoruz. Bu kadar emek verdiğimiz yıllar neticesinde işsiz kalmak istemiyoruz

'Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde kadrolu çalışmak istiyoruz'

Samsun’da İlkadım Ziraat Odası’nda danışmanlık yapan Özlem Küdük ise “Bizler tarıma gönül vermiş tarım danışmanlarıyız. Bizler asgari ücretin altında çalışmak istemiyoruz. 657’ye tabi tutulan devlet memurları gibi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bünyesinde çalışmak istiyoruz. Bizler kadro istiyoruz” dedi.

'Hiçbir haktan yararlanamıyoruz'

Serbest tarım danışmanı Emre Yıldırım ise, “Tohumun toprakla buluşup büyümesi, ürün vermesi, hasadına kadarki kısımda üreticinin yanında olan tarıma gönül vermiş, tarımı sarı çizmeli neferleriyiz. Bizler Ziraat Odaları’nda üretici birliklerinde ve serbest tarım danışmanı olarak görev yapmaktayız. 657’ye tabi gibi görünsek de onun getirmiş olduğu hiçbir haktan yararlanamıyoruz. Ne memuruz ne işçisiyiz. Son birkaç yıldır maaşlarımız asgari ücret seviyesinde ve altında kalmaktadır. Yeni dönem için bize belirlenen maaş asgari ücretin yarısına tekabül etmektedir. Çiftçiye ulaşmak için yaptığımız harcamaları düşünürsek belirlenen maaşla birlikte mümkün gözükmemektedir" dedi. (ANKA)