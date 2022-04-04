Ayçiçek yağı zammında 'sorumlu' bulundu: Bakanlık o isme soruşturma başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ayçiçek yağının fiyatını artırdığı iddia edilen açıklamalara karşı hukuki girişim başlattı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'nin en büyük iki yağ tedarikçisi Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasından sonra Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, çok az yağ stoku kaldığını ileri süren açıklamalarda bulunmuştu.

Büyükhelvacıgil, "Ülkemizin stokları, market rafları dâhil mart sonu veya nisan ortasına kadar yetecek düzeydedir" iddiasında bulundu. Açıklamanın ardından vatandaş, yağ kalmayacağı endişesiyle marketlere akın etmişti.

Bu süreçte 100 liralarda satılan 5 kilogramlık Ayçiçek yağı fiyatı bir günde 200 liralara çıktı. Bazı internet sitelerinde rakamlar 250-350 lira bandına kadar yükseldi.