Ayasofya'nın restorasyon ihalesi Erdoğan'ın arkadaşına

Ayasofya ibadete açılmasının ardından tahribata uğramasıyla sık sık gündem olmuştu. Ayasofya bu sefer de restorasyon projesiyle tartışma konusu oldu.

BirGün'den İsmail Sarı'nın haberine göre, Ayasofya’nın milyonlarca liralık restorasyon ihalesinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı M. Hilmi Şenalp’e verildiği ortaya çıktı. Şenalp, kamudan son 10 yılda 114 milyon TL’lik 19 ihale aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü 30 Aralık 2021 tarihinde Ayasofya için bir ihale düzenledi. İhalenin “Ayasofya Külliyesi’nin restorasyon projelerinin hazırlanması ve Ayasofya Külliyesi’nde bulunan türbelerin, sıbyan mektebinin ve muvakkithanenin restorasyonunun yapılması” adı altında pazarlık usulüyle düzenlendiği duyuruldu.

İhaleyi alan şirketlerden birinin sahibi Erdoğan'ın arkadaşı

Restorasyon ihalesinin, Hassa Mimarlık, Iras Yapı ve Adamak Restorasyon isimli üç şirketin kurduğu iş ortaklığına tam 23 milyon 51 bin TL’ye verildiği ve 21 Ocak tarihinde de sözleşme imzalandığı açıklandı. Şirketlerden restorasyon ve proje hazırlama işlerini 2024 yılının Ocak ayına kadar tamamlamaları istendi.

İhalenin verildiği üç şirketten biri olan Hassa Mimarlık Şirketi’nin sahibi Muharrem Hilmi Şenalp, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Şenalp’in aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yakın arkadaşı” olduğu da biliniyor.

Şenalp'in devletten aldığı diğer ihaleler

Muharrem Hilmi Şenalp, Boğaziçi Köprüsü’nün çıkışında inşa edilen "Şehitler Abidesi"nin de mimarı. Hassa Mimarlık ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami ve Kültür Merkezi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin master planı ve konsept tasarımı, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ataşehir Mimar Sinan Cami, Eyüp Sultan Türbesi restorasyonun da aralarında bulunduğu bir çok projede yer aldı.

Erdoğan’ın yakın arkadaşı Şenalp’in Hassa Mimarlık isimli şirketi kamu kurumlarından milyonlarca liralık ihaleler aldı. Şirket, 2011 ile 2021 yılları arasında kamu kurumlarından tam 19 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 114 milyon 265 bin TL.

Şirket en fazla ihaleyi de AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ve iştiraklerinden aldı. İBB’den tam 11 ihale alınırken Boğaziçi Üniversitesi’nden iki ve Marmara Üniversitesi’nden iki ihale verildi.