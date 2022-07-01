Ayancık Film Festivali'nin konuğu Cansu Fırıncı: Sermayeye talan ettirmeyeceğiz

11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeni ile gerçekleştirilemeyen Ayancık Film Festivalinin ilki gerçekleştirildi.

Festivale açılış filmi olarak katılan Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı” ve Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin” filmleri izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı adlı film ile açılışı yapılan etkinliğe, filmin konuk oyuncusu olarak Cansu Fırıncı katıldı. Festivalin onur konuklarından olan ve festival süresince Ayancık’ta birçok etkinliğe katılan oyuncu Cansu Fırıncı, filmin ardından Festival Sunucusu Özgür Özgülgün ve katılımcılar ile söyleşi gerçekleştirdi.

Ayancık’a defalarca geldiğini ve kendisi için özel yerlerden biri olduğunu ifade edip yaşanan felaketlere dikkat çeken Fırıncı, çevreye duyarlı herkesi dayanışmaya davet ederek şöyle dedi:

“Başka bir doğa bulmak olanaksız. Ayancıklı dostlar sel dışında bir çevre felaketi daha yaşandığını söylediler bana. Fakat bu felaket tamamen insan eliyle yaratılıyordu. Gözü dönmüş kâr hırsıydı nedeni. Türkiye’nin belki de en güzel yerlerinden birine, bir liman köyüne, yeşille mavinin en güzel tonlarının oluşturduğu büyüleyici manzaraya, Çaylıoğlu Köyüne, üstelik bir de değil iki taş ocağı açılmıştı. Biri devletin öteki özel… Gördüğüm kıyımın içimi nasıl parçaladığını anlatamam. Bu ihanet yetmemiş, bir de o canım denize ve kumsala balık çiftlikleri kurmaya kalkmışlar. Halka ait olan kumsalda çocuk parkını yıkmak isteyecek kadar gözlerini karartmışlar. Köy halkı bu yıkıma şimdilik dur diyebilmiş ama kâr hırsıyla gözü dönmüş olan şirket kararlı. Ya deniz, orman ve halk kazanacak, ya da yıkıma uğrayacak ve bir şirketin kasası dolacak.

Hamsi, meşe, saksağan, salıncak, kayık, çocuklar ve insanlık adına mücadele edeceğiz. Çaylıoğlu Köyü’nü sermayeye talan ettirmeyeceğiz.

Bunun için yan yana gelmeye, omuz omuza durmaya, direnen Çaylıoğlu köylüsünün sesine ses katmaya çağırıyorum tüm onurlu ve vicdanlı insanları.”

Çaylıoğlu Köyü'nde yoğun yağış nedeniyle yıkılan imza ve destek çadırını da ziyaret eden Cansu Fırıncı, çadırın onarımında da çalışarak köy halkına desteğini gösterdi.