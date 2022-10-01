Avusturya'da gaz akışı kesildi

Gazprom, Avusturyalı bir operatörün düzenlemelerdeki değişiklikleri onaylamayı reddetmesi nedeniyle Rus gazının Avusturya üzerinden transit geçişinin askıya alındığını söyledi.
Rus şirketi şu anda sorunu İtalya'daki alıcıyla birlikte çözmek için çalıştığını söyledi.
Gazprom açıklamasında "Rus gazının Gazprom Еihracat sözleşmeleriyle Avusturya toprakları üzerinden transit geçişi, Avusturyalı operatörün nakliye adaylıklarını onaylamayı reddetmesi nedeniyle askıya alındı. Sorun, Avusturya'da Eylül ayı sonlarında uygulamaya konulan düzenleyici değişikliklerle ilgili. Gazprom İtalyan müşterilerle ortaklaşa sorunu çözmek için çalışıyor" ifadeleri yer aldı.