Avusturya İlk Derece Mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz kararını verdi

ABD Hazinesi'ni dolandırdığı gerekçesiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa ABD'ye mi iade edileceğine dair İlk Derece Mahkemesi kararını verdi. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun İlk Derece Mahkemesi'nin Korkmaz'ın ABD'nin aide talebini bazı yönlerden ret bazı yönlerden ise kabul ettiğini açıkladı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Korkmaz'ın avukatlarının bu karara itiraz etmemesi halinde hem Türkiye'ye hem ABD'ye verilebilecek. Bu durumda son söz Adalet Bakanlığı'nda olacak. Korkmaz'ın avukatı ise "karar çok uzun okuyoruz. Detaylı açıklamayı kararı inceledikten sonra yapacağız" dedi.

SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de Utah Federal Mahkemesi’nde Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) yargılandığı davadaki iddianamede yer almış, ayrıca tanık olarak savcılık tarafından ifadesine başvurulmuştu. Biyodizel üretimi yaptıklarını öne süren Kingston kardeşler, Amerikan federal hükümetini 511 milyon dolar dolandırmış, paranın bir kısmının Türkiye’de Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edilmişti. 2020 yılına kadar dava dosyasında tanık olarak yer alan Korkmaz, 2021 yılında hakkında ABD’de açılan federal davada sanık oldu.

İddialar Soylu'ya uzanmıştı

Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'nin gündemine ise ülkücü mafya Sedat Peker'in ortaya döktüğü kirli ilişkilerle geldi. Peker, hakkında Türkiye'de de bir soruşturma bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü iddia etti. Peker devamında Soylu’nun, Korkmaz'a “Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak” dediğini öne sürdü. Yurtdışına kaçan Korkmaz Avusturalya da ABD'nin talebiyle tutuklandı.

ABD'den gönderilen 133 milyon dolar kara paranın ise Türkiye'de nasıl aklandığı ve buna kimlerin yardım ettiği hiç araştırılmadı. Avusturya'da tutuklu bulunan Korkmaz'ın iadesi için ABD ve Türkiye kendi ülkelerine teslim talebiyle başvuru yaptı.

Kara para talebine ret

Avusturya İlk Derece Mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz hakkında iade kararını verdi. Mahkeme ABD'nin iade talebini bazı yönlerden ret bazı yönlerden kabul etti. Mahkeme'nin ABD'nin kara para iddialarından dolayı iade talebini reddettiği öğrenildi. Türkiye'nin iade talebi zaten kabul edilmişti. Bu durumda son söz Avusturya Adalet Bakanlığı'nda.