Avusturya, göçmen akını nedeniyle doğu sınırına 400 asker daha gönderecek

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, yasadışı göçmen akınını durdurmak için doğu sınırına yaklaşık 400 asker konuşlandıracaklarını açıkladı.

Bakan, Avrupa Birliği'nde göçmenlere sığınma hakkı verilmesi uygulamasının başarısız olduğunu ve Viyana'nın kendi sınır güvenliğini güçlendirerek AB sınır kontrol çabalarının eksikliklerini gidermek zorunda kaldığını söyledi.

Bu arada Savunma Bakanı Klaudia Tanner, ülkenin Slovakya, Slovenya ve Macaristan sınırındaki güvenliğini artıracağını belirterek, bu ülkelerden yasadışı sınır geçişlerindeki artışa atıfta bulundu.

Avusturya 2021'in ilk altı ayında sınırı geçmeye çalışan 22 bin kişiyi gözaltına aldı. Geçen yılın aynı döneminde 16 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Şu anda Avusturya sınırında yaklaşık 1000 asker bulunuyor.