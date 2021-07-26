Avusturya Başbakanı: Afgan göçmenler için Türkiye daha doğru bir yer

Avusturya Başbakanı Kurz, 'Göçmenler için komşu ülkelerin, Türkiye'nin veya Afganistan'ın güvenli bölgelerinin daha doğru yerler olduğunu düşünüyorum' dedi.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajda Afgan göçmenlere ilişkin konuştu.

Avrupa'da İslamcılığın artmasından endişeli olduğunu söyleyen Kurz, "Bu hastalıklı ideolojiyi Avrupa'ya ithal etmek istemiyorum" dedi.

Kurz, "Afganistan'a geri göndermelere tabii ki devam edeceğiz. Afganistan'ın sorunlarını, çok sayıda insanı 2015'te olduğu gibi Almanya ve Avusturya'ya alarak çözemeyiz. Mevcut durumu düzeltmeliyiz. İnsanların kaçması gerekiyorsa, Almanya, Avusturya veya İsveç yerine komşu ülkelerin, Türkiye'nin veya Afganistan'ın güvenli bölgelerinin gitmek için daha doğru yerler olduğunu düşünüyorum" dedi.

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