Avustralya'da 'bira yasağı' ilan eden maden şirketine tepki

BHP Group’un Batı Avustralya’daki maden sahalarında çalışan işçilerin saat gece 9.30’dan sonra alkol tüketmesini yasaklayan yeni alkol politikası, işçilerin haklarını ve özel yaşamlarını ihlal ettiği için büyük tepki topladı. Maden patronları söz konusu hak ihlallerine "sağlık ve güvenlik endişeleri" kılıfını uydurdu.

Batı Maden İşçileri Birliği (WMWA) bu hafta bir mektupta BHP'ye politikaların çalışanların çalışma saatleri dışında mahremiyet ve eğlenceye ilişkin temel haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Avustralya İşçi Sendikası'ndan Shane Roulstone, Reuters'a verdiği demeçte, "Bazı çalışanlarla sorunlar varsa, geri kalan tüm işçileri cezalandırmak yerine bunların yönetilmesi gerekiyor" dedi. Roulstone, "Sadece yetişkinler gibi davranılmak istiyoruz" diye ekledi.

BHP, politikanın Avustralya işletmesi genelinde tüm işçileri kapsadığını ve ulusal sağlık yönergelerine uygun olduğunu iddia etti.

Roulstone, bu karar doğrultusunda yönetimin kişisel mülkleri de arayacağını da belirtti ve yasal olarak firmanın böyle bir hakkı olmadığının altını çizdi.

Maden işletmelerinin yatakhanelerindeki işçi odaları tipik olarak en fazla dört bira içeren küçük buzdolapları bulunduruyor. Roulstone, "Çoğu insan bunun yeterli olduğunu söyler, ancak uzun günler 40 dereceden 45 dereceye kadar yüksek sıcaklıklarda ve 12 saatlik vardiyalarda çalışıyorsunuz" diye ekledi.