Avustralya'da on binlerce insan sel nedeniyle tahliye ediliyor

Sağanak yağışlar özellikle Avustralya'nın doğu kıyılarında günlük hayatı engellemeye devam ederken, binlerce ev sel tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Avustralya'nın en büyük şehri olan Sidney'in batısında ve Yeni Güney Galler sel krizi nedeniyle 50 bin kişinin tahliye edileceği açıklandı.

Reuters'in haberine göre, Sidney bölgesinde yağışların birkaç gün içerisinde sona ereceği, ancak yağmurların ülkenin kuzeyinde devam edeceği belirtildi. Bazı bölgelere son üç günde düşen yağış miktarının, bir yıllık yağış miktarını aştığı açıklandı.

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Dominic Perrottet yaptığı açıklamada, "Nerede olursanız olun, yollarda araç kullanırken lütfen dikkatli olun. Ani sel için hala önemli riskler devam ediyor" dedi. Federal hükümet, selleri doğal bir afet ilan ederek, selden etkilenenlerin acil durum fon desteği alacağını duyurdu.

NATO Zirvesi'ne davet edilen ve ardından Avrupa'da görüşmeler yapan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise bugün ülkeye döndü. Albanese, yarın Yeni Güney Galler eyaletine gideceğini açıkladı.

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BoM), bazı bölgelere üç gün içinde bir yıllık yağmur getiren fırtınanın bugünden itibaren Sidney'den kuzeye doğru hareket edeceğini açıkladı. Selden etkilenen birçok yerde saatte 90 km'ye varan rüzgarların olduğu belirtildi.