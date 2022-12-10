Avustralya dağ sisi kurbağasının nesli resmen tükendi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), kırmızı listesinde bulunan Avustralya dağ sis kurbağasının (Ranoidea nyakalensis) neslinin tükendiği ilan edildi.

Kurbağa en son Nisan 1990'da Avustralya'da görülmüştü. Uzmanlar, bu türün dünyanın dört bir yanındaki amfibi popülasyonlarına ciddi zarar veren bir hastalık olan kitrid mantarı tarafından yok edildiğine inanıyor.

Bununla birlikte bilim insanları, kurbağların nesillerinin tükenmesinde bir insan faktörü olasılığını da göz ardı etmiyorlar. Uzmanlara göre sera etkisinin neden olduğu artan sıcaklıklar, kurbağanın doğal yaşam alanını azalttı.

Kurbağa en çok Cairns'in kuzeybatısındaki Thornton Peak yakınlarında görüldü. Uzunluğu yaklaşık altı santimetreye ulaşan kurbağa genellikle gri veya gri-kahverengi tenliydi.