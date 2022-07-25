Avukatlarından Levent Göktaş açıklaması: 'İntikam almak istiyorlar'

Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş adına açılan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar tartışma yarattı.

Göktaş adına açılan hesaptan yapılan paylaşımlarda, video çekileceği ve elindeki belgeleri açıklayacağı ileri sürülmüştü.

Avukat Ülgen: Hesabı FETÖ'cüler açtı

Levent Göktaş’ın adına açılan hesaptan dün akşam yapılan paylaşımlarda, Sedat Peker hedef alındı. Peker’in karşı açıklamalarının ardından hesaptan, avukat Celal Ülgen’i eleştiren paylaşımlar yapıldı.

Gerçek Gündem’e konuşan Levent Göktaş’ın avukatı Celal Ülgen, söz konusu hesabın Göktaş’a ait olmadığını, FETÖ’cülerin hesabı açıp paylaşım yaptıklarını kaydetti.

Ülgen, şu ifadeleri kullandı:

“Kesin FETÖ'cüler, FETÖ'cüler bunlar. Eğer Levent Göktaş olsaydı, o bana 'ağabey' diye seslenirdi. Ama anlaşılıyor ki ellerinde bir takım kıytırık bilgiler var. Bunları açıklamaya hazırlanıyorlar anlaşılan. Fakat gördüğüm kadarıyla, şu an hesap askıya alınmış durumda. Zaten Levent Göktaş olsaydı beni ve Ahmet Zeki Üçok'u bu şekilde tanımlamazdı. FETÖ'cüler intikam almak istiyor. O yüzden de ortalığı bulandırıyorlar.”

Avukar Ersöz: Hesap sahte

Levent Göktaş’ın diğer avukatı Hüseyin Ersöz de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ersöz, “Müvekkilimiz Mustafa Levent Göktaş’a ilişkin Kamuoyu Duyurusunda yazanlar dışında, hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini rica ediyor; bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Göktaş ailesi adına Av. Hüseyin Ersöz” ifadelerini kullandı.

Ersöz, Levent Göktaş adına açılan hesabın sahte olduğunu belirtti ve “Bu süreçte, müvekkilimizle iletişim kurmak mümkün olmamış; sürece dair bir açıklama yapmak ise hem soruşturmaya müdahale olarak algılanabileceği hem de spekülasyon yaratmamak için tercih edilmemiştir. Bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini de belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Avukat Ersöz'ün açıklaması şöyle: