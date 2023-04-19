Avukatları ulaşamıyordu: Gözaltına alınan Serdar Akinan İstanbul'a götürülüyor

Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu. Ancak Akinan'ın yaşadığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hem emniyet hem de jandarma birimleri, Akinan’ın gözaltında olmadığı bilgisini paylaştı.

Sanatçı Güvenç Dağüstün de Akinan’a ailesinin de ulaşamadığını söyledi.

Gerçek Gündem'in haberine göre Serdar Akinan'ı İstanbul Emniyeti'nde görevli ekipler gözaltına aldı.

Avukatları, henüz nerede olduğu bilinmeyen Akinan'ın İstanbul'a getirildiği aktarıldı.

Akinan, sosyal medya hesabından video yayınlayarak, “Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum” demişti.