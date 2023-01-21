Avukatı Sedat Peker'in paylaşım yapabilme koşulunu açıkladı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker’in hangi koşullarda paylaşım yapacağına yönelik açıklamada bulundu.

Cumhuriyet'ten Can Uğur'a konuşan Barkın, “Bu uygulamanın başladığı sırada kendisine, gerek kendisinin, gerekse kendisiyle tanımlanabilecek herhangi bir hesabın iletişime kapatılması ihtarında bulunulmuştu. Sedat Peker, halihazırda hakkında kırmızı bülten kararı olan biri. Dolayısıyla, kırmızı bültenin infazına yani tutuklanması sonucuna yol açabilecek bir eylemde bulunması hiçbir biçimde mümkün değil" dedi.

Barkın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yüzden gerçekten aylar öncesinde söz verdiği biçimde yayınlarla, bildiği ya da doğrudan içinde olduğunu ifade ettiği eylemleri, dosyaları açıklayabilmesi ancak fiili ev hapsinin kaldırılmasına bağlı.

Türkiye’deki muhalefetin, siyasi partiler, basın ya da yurttaşların kendisinin ifade hürriyetinin kısıtlanması sonucu doğuran bu durumun kaldırılması yönündeki yoğun çabasının karşılık vereceği kanaatinde ve bu durumda daha önce verdiği söz uygun davranacağını kararlılıkla ifade ediyor.”