Avukatı duyurdu: Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’de yargılanmak istiyor

Habertürk gazetesi yazarı Yasemin Güneri, Avusturya'da gözaltında tutulan kara para aklama soruşturması kapsamında Türkiye ve ABD tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatıyla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Güneri, "Korkmaz’ın avukatı Doç. Dr. Volkan Dülger ile iade sürecini konuştum. Adalet Bakanlığı’nın iade sürecini başlattığını söyleyen Dülger, Korkmaz’ın ABD’ye mi, Türkiye’ye mi iade edileceğine Avusturya Mahkemesi’nin karar vereceğini söyledi" dediğini aktardı.

Güneri, avukatın kendisine "Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini vurgulayan Dülger, buna gerekçe olarak da ceza kanunumuzu gösterdi. Kara para aklama suçunun Türkiye’deki cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de bu suçtan hapis yatmaz. Türkiye'de 6 yıla kadar olan suçların zaten infazı yok. Suçlu olduğunu kabul etmiyor. Çok da sağlam gerekçeleri var. ABD'de bu suçların yüksek cezası var. Aynı suçun Türkiye'de fazla cezası olmadığı için burada yargılanmak istiyor" dediğini yazdı.

'Bugün hakim karşısına çıkacak'

Güneri şöyle yazdı:

"Bugün hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili mahkeme ilk etapta iade sürecinde tutuklu kalıp kalmayacağına karar verecek.

İade sürecinin aylar süreceği ve hangi ülkeye iade edileceği konusu bir yana Avusturya Mahkemesi’nin Sezgin Baran Korkmaz’ı iki ülkeye iade etmemesi de söz konusu. Korkmaz’ın Avusturya’da yatırımları olması ve 'İşadamı' kabul edilmesi halinde serbest kalması da gündeme gelebilir.

İade sürecinde davayı önce açan ülkeye iade edilmesi gibi bir durumun da olmadığını vurgulayan Dülger, 'Türkiye’ye iade edilmesi gerekir. hukukun genel ilkeleri gereğince. Avusturya iki ülkeye de vermeyebilir. Çünkü verilmiş bir mahkumiyet kararı yok' dedi.

Önümüzdeki saatlerde Korkmaz ile ilgili çıkacak kritik karar merakla bekleniyor."