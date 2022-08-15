Avukata bıçakla saldırıda bir gözaltı

Kayseri Barosu avukatlarından Savaş Ünlü (42), arabuluculuk ofisinde yaptığı görüşme sırasında Ersoy K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sol kolundan yaralanan avukat hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, 12 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki ara buluculuk ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, kooperatif alacağı görüşmeleri sırasında ara buluculuk yapan avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında tartışma çıktı. Ersoy K, üzerinde bulunan bıçakla Ünlü'yü sol kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, avukat Ünlü'yü, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ünlü, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ersoy K.'yi bugün yakalayıp, gözaltına aldı.

Ersoy K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

