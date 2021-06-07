Avukat Sürenoğlu'na darp için takipsizlik kararı

Cumhurbaşkanlığı korumaları ve polislerin İstanbul Ortaköy’de darp ettiği Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun işkence davasında savcı takipsizlik kararı verdi.

Sözcü'den Alişer Delek'in haberine göre, savcı Arif Kaplan dosyadaki 10 kamera kaydına rağmen araç içindeki kamera kaydını sordu. Sürenoğlu'nun araca sağlam girdiğine, aracın Çırağan'a geldiğine ve araca giren çıkan polislerin olduğuna dair görüntülerin bulunmasına ve dosyada 10 doktorun darp raporu olmasına karşın, savcı araç içi kamera kaydı olmadığı için, diğer polislerin ifadesine başvurmadan “müştekinin şüpheliler tarafından görevin gerekleri dışında kasten yaralandığına dair kamera kaydı veya tanık beyanı dahil somut delil bulunmadığı…” ifadesini kullanarak şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ne olmuştu?

Kalyoncu-Demirören düğününde polislere yolun neden kapatıldığını soran Avukat Sertuğ Sürenoğlu, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından araca alınarak Çırağan Sarayı’na götürülmüş ve burada bir buçuk saat darp edilmişti. Zorla tutanak imzalatılan, bir gün gözaltında kaldıktan sonra İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ev hapsi yöntemiyle adli kontrol altına alınmıştı.

Bir vatandaşın çektiği görüntülerde ve bilirkişi raporunda Sürenoğlu'nun hakarette bulunmadığı ortaya çıkmıştı.