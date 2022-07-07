Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren Abdullah Türkoğlu cezaevine gönderildi

Hakkında 2014 yılında açılan 930 bin liralık tazminat davasını geri çekmedikleri gerekçesiyle İstanbul Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ı ve davayı açan Öznur Tufan'ı Küçükçekmece'de öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Abdullah Türkoğlu, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Türkoğlu, cumhuriyet savcılığında poliste verdiği ifadeyi tekrar etti.

DHA'da yer alan habere göre, Türkoğlu, ifadesi alındıktan sonra Bakırtaş'a karşı "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" Tufan'a karşı da "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Türkoğlu'nun, Öznur Tufan'ı 2000 yılından bu yana tanıdığını belirterek, "Cezaevinden çıktıktan sonra hakkımda açılan 930 bin liralık tazminat davasını öğrendim" dediği öğrenildi.

Türkoğlu'nun daha önceden de Avukat Servet Bakırtaş'a ve Öznur Tufan'a davayı geri çekmesi için baskı yaptığı tespit edildi.