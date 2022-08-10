Avukat Ezgi Güngördü: Aysel Tuğluk tahliye kararını dahi hatırlamıyor

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutulan demans hastası HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile görüşen Avukat Ezgi Güngördü, Tuğluk'un kendisi hakkında Kobanê davasında verilen tahliye kararını dahi hatırlamadığını söyledi.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'e konuşan Güngördü, “Unutkanlığının günbegün arttığını gözlemleyebiliyoruz. Ben her hafta görmeye gidiyorum. Beni, adımı hatırlamıyor” dedi.

'İşkence söylemi mahkeme heyetini vicdanen rahatsız etti'

Kobanê dosyası mahkemesinin, demans teşhisi sebebiyle Aysel Tuğluk’u yeniden ATK’ye sevk ettiğini hatırlatan Güngördü, sürece dair şunları anlattı:

“Mahkeme Tuğluk’un savunma yapıp yapamayacağının cevaplanmasını istedi. ATK mahkemeye sunduğu raporda, Tuğluk’un demans hastası olduğunu ancak kısmi savunma yapabileceğini belirtti. Yani aslında ‘savunma yapamaz’ dedi. Çünkü Türkiye hukukunda ‘kısmi savunma’ diye bir müessese yok. Ancak mahkeme bu durumu lehe yorumlamak yerine, savunma yapabileceği şeklinde yorumladı. Bir önceki duruşma periyodunda Tuğluk’un kimlik tespitini dahi veremediğini görmesine rağmen bu duruşmada zorla savunmasını almaya çalıştı. Bu durumun işkenceyle sorgu alma yasağı kapsamında olduğunu belirttik ve bu tutuma itiraz ettik. 2 haftalık duruşma periyodunun son günü verilen kararda ise işkence söyleminin mahkeme heyetini vicdanen rahatsız etmesi sebebiyle tahliye kararı verildi."