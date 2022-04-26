Avukat Erşen Sansal'ı yitirdik

Ankara Bahçevlievler'de katledilen 7 TİP'li gencin avukatlığı dahil darbe yargılamalarından, Denizlerin savunmalarına kadar birçok davada adalet mücadelesi veren ilerici avukat Erşen Sansal yaşamını yitirdi.

'Tarih sizinle birlikte gelecek kuşaklara yarınların aydınlık sayfalarını da açacaktır'

Sansal, 7 TİP'li gencin katledilişlerinin 34. yıldönümü dolayısıyla yapılan törende, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili arkadaşlarımız Salih Gevenci, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar ve Serdar Alten!

Kısa fakat onurlu yaşamınız, saflarında yer aldığınız onurlu bir mücadelenin bütününü oluşturan çerçevenin içinde belleklerimizdedir. Tarih sizinle birlikte gelecek kuşaklara yarınların aydınlık sayfalarını da açacaktır. O zaman sizleri anma görevini başka insanlar devralmış olacaktır. Sizlerin anılarından yayılan esinlerin gelecek kuşaklara da ışık tutacağını biliyoruz, inanıyoruz.”