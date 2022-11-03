İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaların araştırılmasını isteyen avukat Aryen Turan gözaltına alındı.
Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.
Avukat Aryen Turan gözaltına alındı
İzmir Barosu Genel Kurulu’ndaki konuşmasında 'kimyasal silah' iddialarının araştırılması isteyen avukat Aryen Turan gözaltına alındı.
Haber Merkezi
İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaların araştırılmasını isteyen avukat Aryen Turan gözaltına alındı.
Turan ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.