Avrupa'ya soL Bakış: Top Tepici Mehmetçiğin Hezimeti

Avrupa’ya soL Bakış'ta bu hafta Avrupa futbolunun tarihini, sermaye ve siyasetle ilişkisini Çağdaş Gökbel'in sunuculuğunda gazeteci İsmail Sarp Aykurt ile konuşuyoruz.

Haber Merkezi

Avrupa’ya soL Bakış'ta bu hafta Avrupa futbolunun tarihini, sermaye ve siyasetle ilişkisini Çağdaş Gökbel'in sunuculuğunda gazeteci İsmail Sarp Aykurt ile konuşuyoruz.

Avrupa'ya soL Bakış: Top Tepici Mehmetçiğin Hezimeti - Avrupa Futbol Şampiyonası

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