Avrupa’ya soL Bakış'ta bu hafta Avrupa futbolunun tarihini, sermaye ve siyasetle ilişkisini Çağdaş Gökbel'in sunuculuğunda gazeteci İsmail Sarp Aykurt ile konuşuyoruz.
Avrupa'ya soL Bakış: Top Tepici Mehmetçiğin Hezimeti - Avrupa Futbol Şampiyonası
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Avrupa'ya soL Bakış: Top Tepici Mehmetçiğin Hezimeti
Avrupa’ya soL Bakış'ta bu hafta Avrupa futbolunun tarihini, sermaye ve siyasetle ilişkisini Çağdaş Gökbel'in sunuculuğunda gazeteci İsmail Sarp Aykurt ile konuşuyoruz.
Haber Merkezi
Avrupa’ya soL Bakış'ta bu hafta Avrupa futbolunun tarihini, sermaye ve siyasetle ilişkisini Çağdaş Gökbel'in sunuculuğunda gazeteci İsmail Sarp Aykurt ile konuşuyoruz.
Avrupa'ya soL Bakış: Top Tepici Mehmetçiğin Hezimeti - Avrupa Futbol Şampiyonası