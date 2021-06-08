Avrupa’daki Küba dostlarından ablukaya tepki

17 ülkeden 23 Küba’yla dayanışma örgütü tarafından Avrupa Parlamentosu yöneticilerine ve Parlamento’da grubu bulunan partilerin liderlerine iletilen mektupta, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ablukanın ülkeye verdiği ekonomik ve toplumsal zararlara dikkat çekilirken, Avrupa Birliği’nin, ablukanın tanınmaması ve derhal kaldırılması için somut adımlar atması gerektiğine vurgu yapıldı.

İmzacıları arasında Türkiye’den José Martí Küba Dostluk Derneği’nin de olduğu ortak dayanışma mektubunun tamamı şöyle:

Sayın

Charles Michel, Avrupa Konseyi Başkanı,

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı,

Josep Borrell, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi,

David Sassoli, Avrupa Parlamentosu Başkanı,

Manfred Weber, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Halk Partisi Grubu Lideri,

Iratxe García, Avrupa Parlamentosu, Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı Lideri,

Dacian Ciolos, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Yeniden Doğuş Grubu Lideri,

Marco Zanni, Avrupa Parlamentosu, Kimlik ve Demokrasi Grubu Lideri,

Pilippe Lambert, Avrupa Parlamentosu, Yeşiller – Avrupa Özgür İttifakı Lideri,

Ska Keller, Avrupa Parlamentosu, Yeşiller – Avrupa Özgür İttifakı Lideri,

Prof. Ryszard Antoni Legutko, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu Lideri,

Raffaele Fitto Avrupa Parlamentosu, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu Lideri,

Manon Aubry, Avrupa Parlamentosu, Sol Grubu Lideri,

Martin Schirdewan, Avrupa Parlamentosu, Sol Grubu Lideri,

Avrupa'daki Küba ile dostluk ve dayanışma dernek ve kuruluşları olarak, BM Sözleşmesi ve özel olarak da 2016 yılında AB ile Küba Cumhuriyeti arasında imzalanan Siyasi Diyalog ve İş birliği Anlaşması gereğince, Avrupa Birliği'nin Küba Cumhuriyeti ile karşılıklı saygı ve karşılıklı yarara dayalı yapıcı ilişkilerini sürdürmesi, geliştirmesi ve güçlendirmesi konusundaki arzu ve ısrarımızı ifade etmek istiyoruz.

Uluslararası yasalara bağlı ve evrensel insani değerleri destekleyen bir topluluk olarak Avrupa Birliği'nin, Küba'ya uygulanan, Birleşik Devletler hükümetlerince yeni kısıtlamalar ve cezalandırıcı tedbirlerle birlikte yıllar içerisinde aralıksız olarak ağırlaştırılan 60 yıllık yıkıcı ve insanlık dışı ABD ablukasının kaldırılması için aktif bir çaba sarf etmesi ve mümkün olan tüm kanallar aracılığıyla bu konuda yardımcı olması gerektiğine inanıyoruz.

ABD ablukasının geçtiğimiz on yıllar boyunca, ekonomik anlamda ülkeye verdiği zararın 144 milyar doları aşmasının yanı sıra yol açtığı sayısız yıkım ve sosyal, politik, kültürel sorunlarla Küba toplumunu maruz bıraktığı ağır hasara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Ablukanın bu ciddi etkileri, ABD'nin Küba'nın ilaçlara ve tıbbi ekipmana erişimi üzerinde uyguladığı kısıtlamaların uygulanmaya devam ettiği küresel Covid-19 salgını günlerinde özellikle endişe verici ve insanlık dışıdır.

Kendi sınırları dışında da cezai etkilere sahip olması nedeniyle halihazırda üçüncü ülkelere uygulanan ABD yaptırımları, Küba ile iş yapan Avrupalı yatırımcıların ve girişimcilerin çıkarlarına da ciddi şekilde zarar vermekte ve hatta birçok sivil toplum kuruluşunu, aileyi ve sıradan vatandaşı da etkilemektedir. Bu artık kabul edilebilir bir durum değildir, son bulması gerekmekte.

Her yıl BM’de yapılan ablukanın kaldırılmasına yönelik oylamanın 28.’si Kasım 2019’da gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Küba'ya yönelik ABD ablukasının son bulması çağrısında bulunan karar için 187 evet 2 çekimser 3 ret oyu kullanıldı. Buna rağmen, ABD yönetimi, BM Sözleşmesi’ne göre bir savaş eylemi olarak görülebilecek olan yıkıcı ablukanın sona ermesi için tüm dünyanın yaptığı çağrıya uymadı. Bu nedenle Avrupa Birliği, Avrupa halklarının arzu ve amaçlarının pratikte uygulanmasını teşvik etme ve ablukayı durdurmak veya alt etmek için çaba göstererek çok taraflılığı güçlendirme konusunda bağımsız bir rol oynama sorumluluğuna, hakkına ve kapasitesine sahiptir.

Aynı zamanda, biz Avrupalılar özellikle, koronavirüs krizinin çok ağır olduğu bir dönemde AB üyesi olan İtalya'da pandemiye karşı mücadelede Henry Reeve Uluslararası Tıp Tugayı’ndan Kübalı doktorların sağladığı özel yardımı unutmamalıyız. Tugaydaki sağlık görevlileri, yüksek profesyonellik ve insani dayanışma ile dünyanın birçok ülkesine yardımcı oluyor ve bu da onları hepimiz için müstesna bir insani örnek yapmakta.

Avrupa Birliği, ABD'nin tek taraflı Küba Karşıtı Abluka mevzuatında vücut bulan cezalandırıcı ve savunulamaz politikalara karşı açık ve net bir duruş sergilemelidir. Bu duruş, AB'nin, üye devletlerin ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) para cezası tehdidine maruz kalmadan Küba ile ticaret yapma haklarını güçlü bir şekilde destekleme niyeti hakkında ABD yönetimine yönelik açık bir bildiriyi içermelidir. Ayrıca, AB'nin, Küba ile ticaret yapma hakkını ve herhangi bir AB şirketinin, Küba ile ticaret yaptıkları için OFAC'ın onlara dayatabileceği herhangi bir cezayı ödemeyi reddetmesini açıkça onaylaması gerektiğine inanıyoruz. Böylesi eylemler “22 Kasım 1996 tarih ve 2271/96 Sayılı Konsey Yönetmeliği”nin uygulanmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü’nü uluslararası ticaret yasalarını ve ilkelerini ihlal ettiği için ABD hükümetine dava açmaya çağırmalıdır. Bu tür bir eylemle AB, Küba ile iş yapmak için tamamen yasal istekleri olan diğer birçok ülkeyi, şirketi ve kuruluşu desteklemiş olacaktır.

Sizi ve Avrupa kurumlarını, Başkan Joe Biden liderliğindeki ABD Hükümetini Küba ablukasını kaldırmaya ikna etmek için ne gerekiyorsa yapmaya çağırıyoruz. Bu, sadece Küba halkı için değil, tüm dünya halkları için önemli ve olumlu bir adım olacaktır. Böylelikle çatışmaya ve yaptırımlara sırt çevrilecek, yapıcı ve insancıl uluslararası iş birliğine örnek olunacaktır. Sürdürülebilir bir kalkınma ve istikrarlı bir barışa doğru ilerleyebilmek için insanlığın acilen ihtiyacı olan tam da bu yoldur.

Saygılarımızla,

İmzalayanlar

ALMANYA: Angelika Becker, Küba Ağı Başkanı

AVUSTURYA: Michael Wögerer, Avusturya-Küba Derneği Başkanı; Prof. Alfred Kohlbacher, Avusturya-Küba Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

BELÇİKA: Wim Leysens, Küba’ya Uygulanan Ablukanın Kaldırılması Koordinasyonu Sekreteri; Freddy Tack, Küba Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı

BİRLEŞİK KRALLIK: Rob Miller (Başkan), Bernard Regan (Sekreter), Küba Dayanışma Mücadelesi

BOSNA HERSEK: Sead Halilovic, Bosna Hersek – Küba Dostluk Derneği Başkanı

DANİMARKA: Sven-Erik Simonsen, Danimarka-Küba Derneği Başkanı

DONETSK: Stanislav Retinskiy, Donbass – Küba Derneği Başkanı

FİNLANDİYA: Eeva Kokki, Finlandiya – Küba Dostluk Derneği Başkanı

İRLANDA: Simon McGuinness, Küba Destek Grubu Ulusal Koordinatörü

İSPANYA: David Rodriguez, Küba İle Devlet Dayanışma Hareketi Başkanı; José Luis García de Mingo, Madrid 26 Temmuz Kolektifi Başkanı; Rocío Raya Galvín, Valencia José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı

İSVEÇ: Zoltan Tiroler, İsveç – Küba Derneği Başkanı

İSVİÇRE: Samuel Wanitsch, İsviçre – Küba Derneği Başkanı

İTALYA: Marco Papacci, İtalya – Küba Ulusal Dostluk Derneği Başkanı; Anna Serena Bartolucci, Küba İle Enternasyonalist Dayanışma Derneği Başkanı

SIRBİSTAN: Sveto Dobrijević, Sırbistan – Küba Dostluk Derneği

SLOVENYA: Igor JURIŠIČ, Slovenya – Küba Dostluk Derneği

TÜRKİYE: Yiğit Günay, José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı

YUNANİSTAN: Ioannis Tsalavoutas, Yunan Dayanışma Ağı Koordinatörü; Andreas Chaicalis, Kalamata Venceremos Yunanistan – Küba Dostluk Derneği; Alekos Chalvatzis, José Martí Kültür Derneği Koordinatörü