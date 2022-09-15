Avrupa'da operasyon: Türkiye'den özel jet sahte diplomatik pasaportla insan kaçakçılığı

İtalyan polisi, organize suç örgütüne üye olmak ve yasadışı göçü azmettirmekle suçlanan şüphelilerin, Türkiye'den 10 bin avroya özel jet ve sahte diplomatik pasaportlarla göçmen kaçırdıklarının tespit edildiğini duyurdu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre açıklamada şüphelilerin İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika polisinin ortak soruşturması sonucunda, ABD, Avrupa Polis Teşkilatı Europol ve Avrupa Adli Birimi Eurojust'un desteği ile yakanlandıkları bilgisine yer verildi. Açıklamada, Türkiye ile işbirliğine dair herhangi bir bilginin yer almaması dikkat çekti.

Uçaklarda kimlikler var

İtalyan polisinin paylaştığı bilgilere göre özel jetler büyük bir bölümü Kürt ya da Iraklı olduğu belirtilen ancak Karayipler ülkesi olan St. Kitts ve Nevis'in diplomatik pasaportu görünümlü sahte belgeler taşıyan yolcularıyla, Türkiye'den havalandı.

Nihai varış noktasının Karayipler olduğu yönündeki bildirime rağmen, Avrupa ülkelerindeki kısa süreli mola sırasında kaçak göçmenler ilgili ülke makamlarına gerçek kimliklerini deklare ederek, iltica başvurusunda bulundu.

2020 yılının Ekim ila Aralık ayları arasında bu şekilde İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya ve Belçika'da 5 ayrı özel uçağın inişinin belgelendiğini söyleyen İtalyan yetkilileri, göçmenlerin bu seyahatleri için 10 bin avro ödedikleri bilgisini verdiklerini kaydetti.

Roma'da biri İtalyan ikisi Mısır vatandaşı üç kişinin, Brüksel'de ise biri Mısır ve diğeri Tunuslu iki kişinin yakalandığı açıklandı. İtalya ve Belçika'da iki kişiyi daha yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan operasyonlarda 426 bin avro değerinde iki özel jete de el konulduğu açıklandı.