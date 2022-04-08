Avrupa'da esrarın yasallaşması tartışması sürüyor

Avrupa'da yapılan bir ankete göre, nüfusun yarıdan fazlası yetişkinlerde esrar kullanımının yasallaşmasını destekliyor ve Avrupalıların yaklaşık yüzde 30'u da bu uyuşturucu maddeyi satın alabileceğini söylüyor. Zaten Hollanda başta olmak üzere bazı ülkelerde serbestçe kullanılabiliyor.

Londra merkezli danışmanlık şirketi Hanway ve Curaleaf International'ın raporuna göre, Avrupalıların çoğunluğu kenevir yetiştiren ve esrar satan ticari dükkanları desteklerken, benzer oranda çoğunluk bitkinin evde yetiştirilebilmesine taraftar değil. Yani bunun sadece devlet denetiminde yapılabilmesi isteniyor.

Euronews'in haberine göre rapor, geçtiğimiz cuma günü ABD Temsilciler Meclisi'nin, esrarı yasallaştıran eyaletlerdeki kullanıcılar ve işletmeler için sorun teşkil etmeye devam eden 'federal esrar yasağı'nı sona erdirmek adına bir tasarı geçirmesinden bir hafta sonra geldi.

ABD merkezli Curaleaf yöneticisi Boris Jordan, "Avrupa pazarını ABD'nin üç ila dört yıl gerisinde görüyoruz, ancak görünüşe göre Avrupa, kapsamlı reformları ABD'den daha önce başlatabilir" diyor.

Almanya dahil birçok Avrupa ülkesi, esrarı sınırlı tıbbi amaçlar için yasallaştırırken, Portekiz gibi ülkeler uzun süre önce genel kullanımını suç olmaktan çıkardı. Malta da esrarın sınırlı ekimine ve kişisel kullanımına izin veren ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Araştırma firması Prohibition Partners'ın raporuna göre, Avrupa esrar pazarının 2025 yılına kadar yıllık gelirinin 3 milyar avroyu aşması bekleniyor. Almanya ise kısa sürede kıtanın en büyük pazarı haline geldi.