Avrupa'da doğalgaz fiyatları bin metreküpte 1000 doları aştı

Avrupa'da borsalarında vadeli doğalgaz fiyatları bugün 1004,7 doları gördü.

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Londra ICE borsasının verilerine göre, Avrupa'da Mart ayı vadeli doğalgaz fiyatları bin metreküp başına 1000 doları aştı. Doğalgaz fiyatları dün 932,2 dolar seviyesindeyken, bugün içerisinde yüzde 7,8 oranında artışla 1004,7 doları gördü.

Geçen sene başlayan doğalgaz fiyatlarındaki artışta Ekim ayında gene bin dolar seviyesi görülmüş, Aralık içerisindeyse fiyatlar 2 bin dolar seviyesine çıkmıştı. Bir süredir geriye çekilen fiyatların, Rusya-Ukrayna krizindeki son dönemki gelişmeler ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarla birlikte yükselebileceği belirtilmişti.

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