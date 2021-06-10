Avrupa uyuşturucu raporu: Türkiye'de yakalanan ekstazi tüm Avrupa'yı geçti

Avrupa Birliği'nin uyuşturucuyla mücadele ajansını EMCDDA'nın yayınladığı son Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre uyuşturucu trafiği salgında da hız kesmedi.

Doğal ve sentetik uyuşturucuların saflığının giderek yükseldiği ve daha büyük tehlike arz etmeye başladığı vurgulanan rapora göre Covid-19 nedeniyle sınırların kapatılması sonucu kaçakçıların uyuşturucuyu kuryeler yerine ticari malların arasına saklayarak taşımaya başladığına dikkat çekildi.

Euronews'te yer alan habere göre, ekstazi olarak bilinen MDMA maddesinden 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'de ele geçirilen 8 milyon tablet Avrupa Birliği'nin tamamında ele geçirilenden fazla oldu.

Öte yandan 2019 yılında ele geçirilen 20 tondan fazla eroin son on yılda ele geçirilen en yüksek miktar oldu.