Avrupa üretim yavaşlıyor: Otomobil fiyatları yükselmeye devam edecek

Avrupa’da, artan enerji maliyetleri ve enflasyonist baskı nedeniyle tüketicilerin otomobil talebi yavaşladı. Türkiye otomotiv sanayisinin en önemli ihracat pazarında yaşanan bu gelişmenin Türkiye'deki üretimi de etkilemeye başladı.

TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “Hemen hemen tüm Avrupalı otomotiv üreticileri, 2023 ve 2024’te devreye girecek yeni araçlarda daha önce beyan ettikleri üretim adetlerini düşüreceklerini belirterek, planlamamızı ona göre yapmamız konusunda bize bildiri gönderdi” dedi.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre Avrupalı otomotiv üreticileri, Avo Bölgesi’nde beklenen resesyon yaklaştıkça maliyetlerin arattığına işaret ederek, bu durumun otomobil satışlarını yavaşlattığı uyarısında bulundu.

Bu konuda ilk uyarıyı BMW yaptı. BMW yetkilileri, yüksek enflasyon ve faiz artışlarının tüketiciyi endişelendirdiğini ve bunun da önümüzdeki aylarda satın alma davranışlarını etkileyeceğini dile getirdi. Ardından Stellantis’ten de benzer bir açıklama geldi. 14 dev markayı bünyesinde barındıran Stellantis’in global temsilcileri, Avrupa’nın artan enerji maliyetleri ile mücadele etmek zorunda olduğunu, bunun sonucu olarak Avrupa’daki tüketicilerin araç alımlarını yavaşlatmaya başladığına dikkat çekti. Özellikle Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da fabrika siparişlerinde eylül ayı itibarıyla düşüşlerin başlaması, uzmanlar tarafından AB’de resesyon olasılığının kesinleştiğinin bir sinyali olarak yorumlandı.