Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye 'otoriterleşme' uyarısı

Türkiye ile ilişkiler, AB içerisinde gündem olmaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri kabul ettikleri bir raporla Ankara'ya "uyarı" gönderdi. Türkiye'ye dair kabul edilen son değerlendirme raporunda "Türk makamlarının Avrupa değerlerinden uzaklaştıkları" belirtilirken, "hukukun üstünlüğüne karşı saldırılarını sürdürdükleri" söylendi.
Söz konusu raporda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "siyasi rotayı tersine çevirme" çağırısı bulunurken, aksi takdirde gümrük birliği konusundaki müzakerelerin sonlandırılması gerektiği belirtililiyor.
Metnin imzacısı İspanol PSOE'den Nacho Sanchez Amor, "Katılım süreci demokratik reformlara yol açmadığından, Avrupa Parlamentosu, ortaklığın tüm yönlerine demokratik koşulluluğu dahil etmeye kararlıdır" dedi.
Raporda, Türkiye'de son iki yıl içinde muhalefet ve medyaya eşi görülmemiş bir baskının damga vurduğu söylenirken, "Erdoğan’ın otoriter eğilimine rağmen, ülke Avrupa projesine üyelik adayı olmaya devam ediyor" denildi.
Belgede, "demokrasiye yönelik darbeler devam ederse Ankara ile görüşmelerin askıya alınması gerektiği" belirtildi.
Dışişleri'nden tepki: Kabul edilmesi mümkün değildir
Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu rapora ilişkin şöyle dedi: