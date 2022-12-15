Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, üç temel politika faizinin 50 baz puan artırıldığı belirtildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2,50'ye, mevduat faizinin yüzde 2'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,75'e yükseltildiği kaydedildi. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan artırmıştı. Alınan son kararla birlikte ECB, arka arkaya 4'üncü defa faiz artışı gerçekleştirdi.

Piyasalar, ağırlıklı olarak 50 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu. ECB, faiz artış hızını ise yavaşlatmış oldu.

'Gelecekteki faiz kararlarının verilere bağlı olacak'

ECB'den karara ilişkin yapılan açıklamada, enflasyon görünümünün önemli ölçüde yukarı yönlü revize edildiği belirtilerek, daha fazla faiz artışı beklendiği kaydedildi.

Enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarının istikrarlı bir hızda önemli ölçüde artması gerektiğine karar verildiği aktarılan açıklamada, gelecekteki faiz kararlarının verilere bağlı olacağı bildirildi. Açıklamada, para politikasının normalleşme prensiplerinin de tartışıldığına dikkati çekilerek, 2023'ün mart ayından itibaren varlık alım programı (APP) portföyünün ölçülü ve öngörülebilir bir hızda düşürüleceği belirtildi.

ECB'nin, vadesi gelen varlıklara yapılan bütün anapara ödemelerini yeniden yatırıma çevirmeyeceğine işaret edilen açıklamada, yavaşlamanın 2023'ün ikinci çeyreği bitimine kadar ayda ortalama 15 milyar avro olacağı, sonraki dönemdeki hızın ileride belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, ECB'nin şubat ayındaki toplantısında, APP varlıklarını azaltmak için ayrıntılı parametreleri duyuracağı belirtildi. (AA)