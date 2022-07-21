Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı, Avro yükseldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,50 seviyesine çıkardı.

Ekonomistlerin ECB kararına ilişkin beklentileri 25 baz puan artış düzeyindeydi. Bu kararla birlikte ECB 11 yıl sonra faiz artırmış oldu. Banka50 baz puanlık artışa ise 22 yıl sonra ilk kez gitti.

ECB, daha önce yaptığı açıklamada temmuzda politika faizini büyük olasılıkla 25 baz puan artırılacağını ifade etmiş, daha büyük bir artırımın eylülde tartışılacağını belirtmişti. Ancak enflasyondaki sert yükselişin sürmesi ECB’nin 50 baz puanlık artışına gitmesine neden oldu.

Piyasalar büyük oranda 25 baz puanlık artışı fiyatladığı için avro da kararın ardından yükseldi.

Karardan önce 18,05 olan avro/TL kuru sert yükselerek 18,15 seviyelerine geldi. Karardan önce 1,020 olan avro/dolar paritesi ise 1,0258’e yükseldi.