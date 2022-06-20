Avrupa Merkez Bankası faiz artıracak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna kriziyle birlikte Avrupa'daki ekonominin ve para politikasının karşı karşıya olduğu sorunların değiştiğini söyledi. Lagarde, ECB'nin Haziran ayı toplantısında ekonomide normalleşme için daha fazla hamle yapacaklarını dile getirdi.

Bloomberg'in haberine göre, Christine Lagarde, Avro bölgesinde bir belirsizliğin hakim olduğunu, ancak hizmet sektöründeki hareketliliğin büyümeyi desteklediğini ve bu sektördeki toparlanmanın önümüzdeki aylarda güçleneceğini söyledi.

Lagarde Avro bölgesindeki büyüme öngörülerinin bu yıl için yüzde 2,8 oranında, 2022 ve 2023 içinse yüzde 2,1 oranında olduğunu açıkladı. Avrupa'da enflasyonun Mayıs ayında yüzde 8,1'e çıktığını belirten Lagarde, enflasyon artışındaki ana etmenlerden birinin Rusya-Ukrayna krizi dolayıyla enerji fiyatlarının bir yıl önceye göre yüzde 39,2 artması olduğunu belirtti.

Lagarde: Enflasyon istenmeyen seviyede, Temmuz'da faiz artışı

Lagarde, Avrupa'da enflasyonun istemedikleri bir seviyede olduğunu dile getirerek, "Yıllık enflasyon 2022'de yüzde 6.8 olarak öngörülüyor. Bunun 2023'te yüzde 3.5’e ve 2024'te yüzde 2.1'e inmesi bekleniyor." dedi.

Christine Lagarde faiz artışı yapacaklarını belirterek, "Temmuz ayındaki para politikası toplantısında temel banka faizini 25 baz puan artırmayı planlıyoruz. ECB'nin temel faiz oranlarını Eylül ayında tekrardan yükseltmeyi öngörmekteyiz" diye konuştu.