Avrupa Merkez Bankası baz faiz oranını yüzde 0'da tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi baz faiz oranını Mart 2016'dan bu yana olduğu seviye olan yüzde 0'da tutma kararı aldığını açıkladı.

ECB'den yapılan açıklamada, "Ana refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranı ve marjinal kredilendirme ve mevduat faiz oranları sırasıyla yüzde 0,00, yüzde 0,25 ve yüzde -0,50'de değişmeden kalacaktır." denildi.

Bankanın yönetim konseyi, pandemi acil satın alma programı (PEPP) kapsamında edindiği vadesi gelen menkul kıymetlerden anapara ödemelerini en az 2024'ün sonuna kadar yeniden yatırıma alma kararını da duyurdu.

ECB ayrıca, Varlık Satın Alma Programı kapsamında aylık net alımların Nisan ayında 40 milyar avro (43,5 milyar dolar), Mayıs ayında 30 milyar avro ve Haziran ayında 20 milyar avro olacağını ve programın üçüncü çeyrekte tamamlanması planlandığını belirtti.