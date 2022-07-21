Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon bir süre daha yüksek kalacak

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 11 yıl sonra gelen faiz artışı kararının ardından basın toplantısı düzenledi.

Dünya gazetesinin haberine göre Lagarde’ın konuşmasından öne çıkan bazı başlıklar ise şöyle:

Ekonomi faaliyetleri yavaşlıyor. Rusya’nın savaşı büyümelere ayakbağı olmayı sürdürüyor.

Enflasyon haziranda yüzde 8,6’ya yükseldi. Küresel enerji ve gıda fiyatlarının kısa vadede yüksek seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Endüstriyel ürünlerde devam eden darboğazlar ve güçlü talep de enflasyonu etkileyecek.

Enflasyonun bir süre daha istenmeyecek düzeylerde kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Gıda, enerji ve boru hattı aksamaları bunun en önemli nedenleri.

Enflasyon için riskler yukarı yönlü ve kısa vadede yoğunlaşmış durumda. Enflasyon risklerinin gerçekleşmesi daha büyük faiz artırımını gerektirdi.

İstihdam piyasası güçlü seyrini koruyor. Birçok alandaki iş ilanları bunu yansıtıyor. Ücretler de son aylarda artış kaydetse de genel anlamda sınırlı kalmaya devam ediyor.

Aktarım Güvence Mekanizması (TPI) kararı oybirliği ile alındı. Mekanizmanın nerede uygulanacağına sadece AMB karar verecek

Eylül ayı için önceki sözlü yönlendirme artık geçerli değil.