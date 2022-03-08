Avrupa Komünist İnisiyatifi'nden 8 Mart açıklaması

Avrupa Komünist İnisiyatifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü vesilesiyle bir açıklama yayınladı.

8 Mart'ın sınıfsal içeriğinin patron partileri ve örgütleri tarafından organize şekilde boşaltılmaya ve kendi çıkarları doğrultusunda araç olarak kullanılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada bu günün işçi kadınların talep ve mücadele günü olmaya devam ettiğine işaret edildi.

Dünya düzeninin Covid-19 pandemisinin de tetiklemesiyle birlikte büyük bir krize girdiği belirtilen açıklamada, bu kriz döneminde işçilerin haklarına şiddetli bir saldırı gerçekleştiği ve bundan en çok kadın işçilerin etkilendiği kaydedildi.

Kadın işçilerin sorunlarının hiçbir kapitalist ülkenin çözemeyeceği vurgulanan açıklamada, dünyadaki tüm işçi kadınlara örgütlenme ve düzene karşı mücadeleye dahil olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Tarih, yalnızca güçlü, örgütlü ve birlik olunca kendimize ait olanı alabileceğimizi tekrar ve tekrar görsteriyor. Şimdi geleceğimiz için, işçi kadınların, tüm işçi sınıfıyla birlikte kazandığı ve kurtuluşa erişebildiği yeni sosyalist dünya için mücadele edelim. Egemenlerin hakimiyetinin sonlanması bize bağlı!" denildi.