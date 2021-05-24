Avrupa Komünist Gençlik Örgütlerinden ortak Filistin bildirisi

Bundan yaklaşık iki hafta önce İsrail ordusu, Gazze Şeridi boyunca hava ve kara kuvvetleri aracılığıyla büyük çapta bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 11 gün süren yoğun saldırılar sırasında 60’ı çocuk 233 kişi yaşamını yitirdi, 1700’ün üzerinde kişi de yaralandı.

İsrail’in hava ve kara saldırılarına karşı Filistin halkının direnişi sürerken İsrail, 21 Mayıs 2021 tarihinde ateşkesi kabul etti.

Filistin’de yaşanan katliamın ve barbarlığın ardından Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri ortak bir bildiri kaleme alarak ülkelerindeki halkları Filistin ile dayanışmayı büyütmeye çağırdı. Yayımlanan ortak bildiriyi Türkiye Komünist Gençliği de dahil olmak üzere 28 gençlik örgütü imzaladı. Komünist Gençlik Örgütleri olarak dayanışmayı büyütmeye çağıran ve talepleri için tereddütsüz mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden bildirinin Türkçe metni tam olarak şöyle:

Filistin'in kahraman halkıyla dayanışma!

Bu ortak bildiriyi imzalayan Komünist Gençlik Örgütleri olarak ülkelerimizin genç kadın ve erkeklerini Filistin'in kahraman halkıyla en üst düzeyde dayanışmalarını ifade etmeye çağırıyoruz!

Çocuklar da dahil olmak üzere yüzlerce Filistinli’nin yaralanması ve ölümüyle sonuçlanan, ABD-AB'nin destekleyip göz yummasıyla ortaya çıkan İsrail saldırganlığını kınıyoruz.

Katliamın ve barbar işgalin sona ermesini talep ediyor, bugünlerde tüm dünyada Filistin halkıyla yürütülen büyük dayanışma seferberliklerini selamlıyoruz.

İsrail ordusunun Filistin halkına yönelik sürekli saldırılarının sona ermesi,

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içinde tek bir bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması,

Filistin Devleti’nin derhal tanınması,

Askeri tatbikatların ve İsrail ile tüm askeri iş birliği anlaşmalarının iptali,

155 çocuk dahil İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinliler ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması ve BM'nin ilgili kararlarına göre tüm Filistinli mültecilerin evlerine geri dönme hakkı için tereddütsüz savaşmaya devam ediyoruz.

Aşağıdaki Komünist Gençlik Örgütleri tarafından imzalanmıştır:

1. Arnavutluk "Qemal Stafa" Komünist Gençliği

2. Avusturya Komünist Gençliği

3. Belçika'nın Genç Komünistleri

4. Britanya Genç Komünist Birliği

5. Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi'nin Genç Sosyalistleri

6. Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü, Kıbrıs

7. Komünist Gençlik Birliği, Çek Cumhuriyeti

8. Danimarka Genç Komünistleri

9. Finlandiya Komünist İşçi Partisi'nin Komünist Gençliği

10. Komünist Gençlik Birliği, Fransa

11. Sosyalist Alman İşçi Gençliği

12. Yunanistan Komünist Gençliği

13. Connolly Gençlik Hareketi, İrlanda

14. İşçi Partisi Gençliği, İrlanda

15. Komünist Gençlik Cephesi, İtalya

16. Hollanda Komünist Gençlik Hareketi

17. Makedonya Komünist Partisi Gençliği, Kuzey Makedonya

18. Portekiz Komünist Gençliği

19. Sosyalist Gençlik Birliği, Romanya

20. Rusya Federasyonu Leninist Komünist Gençlik Birliği

21. Devrimci Komünist Gençlik Birliği (Bolşevikler), Rusya

22. Yugoslavya Genç Komünist Birliği, Sırbistan

23. Genç Komünist Kolektifleri, İspanya

24. Katalonya Komünist Gençliği, İspanya

25. İspanya Komünist Gençlik Birliği

26. İsveç Komünist Gençliği

27. Türkiye Komünist Gençliği

28. Ukrayna Leninist Komünist Gençlik Birliği