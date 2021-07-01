Avrupa İlaç Ajansı: AB'nin onayladığı aşılar Delta varyantına karşı etkili

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliği'nde (AB) onaylanan Covid-19 aşılarının koronavirüsün Delta varyantına karşı etkili olduğunu, ancak aşı geliştiricilerinin varyantlara karşı gözleme devam etmesi gerektiğini açıkladı.

EMA'nın aşı stratejisi başkanı Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, "Son aylarda çeşitli varyantlar gördük ve daha fazlasını bekliyoruz. Ortaya çıkan varyantlara karşı onaylanmış aşılara dönük gözlemi ve yakından takibi sürdürmek çok önemli" dedi.

AB'de şu an Pfizer-BioNTech, Astrzeneca-Oxford, Moderna ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği aşılar onaylanmış durumda

Covid-19'un Delta varyantı ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkmış ve dünya geneline yayılmıştı.