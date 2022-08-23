Avrupa için 500 yılın en ağır kuraklığı uyarısı

Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi uzmanları tarafından yapılan ön analize göre Avrupa son 500 yılın en ağır kuraklığının sancılarını yaşıyor.

Bloomberg'in haberine göre Avrupa Kuraklık Gözlemevi’nin raporunda Avrupa Birliği’nin (AB) yüzde 64’ünde kuraklık uyarısı ya da acil durum ilan edildiği bilgisine yer verildi.

Birliğin uzmanlarına göre yangınlara ve hasat veriminin düşmesine sebep olan sıcak hava ve kuraklığın bazı bölgelerde Kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Salı günü yaptığı açıklamada, “Ağır kuraklık ve sıcak hava dalgası AB’nin tamamında su seviyeleri üzerinde benzeri görülmemiş bir stres yaratmış durumda” diyen AB Araştırma Komiseri Mariya Gabriel, “İklim değişikliği şüpheye yer bırakmayacak şekilde her yıl daha fazla fark edilir hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Son verilere göre AB’nin belli ürün hasatlarında daha büyük kayıp olduğu, tahıl hasadında kaybın 5 yıllık ortalamanın yüzde 16, darıda ise yüzde 15 altına düştüğü belirtildi.