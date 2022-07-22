Avrupa Birliği'nden Zaho açıklaması

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Zaho'da yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama da Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, olayın soruşturulması çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu?

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Zaho'da önceki gün bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.