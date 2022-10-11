Avrupa Birliği'nden schengen adımı

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel kurulu'nda görüşüldü.

Vizelerde yaşanan sıkıntıların ele alandığı oturumda, Schengen Bilgi Sistemi'nin Schengen alanına dahil kimi ülkelerce keyfi şekilde kullanıldığı anlatıldı.

AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, "Hem AB muktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB insan hakları sözleşmesinde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi Schengen vizesi uygulamaları" diye konuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporu bugün görüşerek schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.