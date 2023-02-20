Avrupa Birliği'nden İsmailağa'ya hibe

İsmailağa cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olarak bilinen Avrupa Komisyonu’ndan “Erasmus+Gençlik Programı” kapsamında hibe aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, programa “Pandemi Sonrası Dijital Yaşam ve Dijital Yaşamın İslamofobi Etkileri” başlıklı proje ile başvuran dernek için 31 bin 455 Avro kaynak sağlandı. 1 Aralık’ta başlayan projenin bitiş tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, hibeye yönelik açıklama yaptı. Jean-Paul Garraud, “Avrupa Komisyonu, hâlâ İslamcı bir örgütü finanse ediyor” derken, Nicolas Bay ise “radikal İslam’a kendi vergileriyle milyonlarca Avro verildiğini” söylerek, “Brüksel’in, Alman hükümeti tarafından ‘İslamcı/terörist’ olarak sınıflandırılan bir hareketle bağlantılı olan Türk Yavuz Sultan Selim Derneği’ne on binlerce Avro bağışladığı ortaya çıktı. Kadın düşmanı veya Yahudi aleyhtarı söylemleri çoğaltan ve Avrupa medeniyetini ‘İslam ve peygamber düşmanı’ olarak gören Yavuz Sultan Selim, İslamofobi ile mücadele için komisyon tarafından finanse ediliyor” ifadelerini kullandı.