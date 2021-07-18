Avrupa Adalet Divanı'nın 'türban' kararına AKP ve Dışişleri'nden tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve AKP Avrupa Adalet Divanı'nın çalışanların türban takmasının işveren tarafından yasaklanmasının mümkün olduğu ancak bunun belli şartlara dayanması gerektiği şeklindeki kararına tepki gösterdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kararı kınadığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında kararın "din özgürlüğünü alenen ihlal ettiği" savunularak "Karar, İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün Avrupa’da kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneğini oluşturmaktadır" denildi.

Bakanlığın açıklamasında "Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli sözkonusu kararı kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada "Avrupa Adalet Divanı’nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Avrupa Adalet Divanı, Almanya’da türban taktıkları gerekçesiyle işlerine son verildiği belirtilen iki kadının açtığı davada işyerlerinde çalışanların politik, felsefi ya da dini inançlara yönelik görünür durumda herhangi bir şeyi giymelerinin "müşterilere karşı tarafsız yaklaşım ve sosyal ayrımcılığı önlemeye yönelik gerekçeye dayanması" koşuluyla yasaklanabileceğine hükmetmişti.