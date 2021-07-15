Avrupa Adalet Divanı’ndan türban kararı

Avrupa Adalet Divanı, Almanya’da türban taktıkları gerekçesiyle işlerine son verildiği belirtilen iki kadının açtığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, çalışanların türban takmasının işveren tarafından yasaklanmasının mümkün olduğunu ancak bunun belli şartlara dayanması gerektiğine hükmetti.

Reuters’in aktardığı mahkeme kararında, “Çalışma yerinde politik, felsefi ya da dini inançlara yönelik görünür durumda herhangi bir şeyin giyilmesini yasaklamak mümkündür. Ancak bunun müşterilere karşı tarafsız yaklaşım ve sosyal ayrımcılığı önlemeye yönelik gerekçeye dayanması gerekiyor” denildi.

Almanya’da iki Müslüman kadından biri, bir vakıf tarafından finanse edilen özel çocuk bakım merkezinde diğeri ise bir eczane zincirinde çalışıyordu. İşlerine başladıkları ilk dönemde türban takmayan kadınlar, ilerleyen dönemde bu kararlarını değiştirdi.

Her iki patron da kadınlardan çalışırken türban takmamasını istedi. Aksi takdirde başka iş bulmaları gerektiği belirtildi.